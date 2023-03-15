YSK Başkanı Yener, bağımsız milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı adaylığı başvuru ücretlerini açıkladı. Yener, şunları söyledi: “Kurumumuz bugünkü toplantısında cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili esasları belirlemiştir. İttifaklara ilişkin ilke ve esaslar belirlendi. Propagandalara ilişkin çalışmalar tamamlanmıştır. Bağımsız milletvekili adayı olmak isteyenlerin ödeyeceği ücretin 55 bin 598 lira olduğu belirlenmiştir, seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen cumhurbaşkanı adaylarının ise yatırması gereken miktarın 555 bin 980 lira olduğu belirlenmiştir. Bu belirlemeler siyasi partiler kanununun ve cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin kanunun esaslarına göre belirlenmiştir. Görme engelli vatandaşların oy kullanabilmesi için çalışmalara başladık.”

TBMM’de grubu olmayan, yani imza toplayarak ve belirlenen ücreti ödeyerek aday olması gereken isimler ise Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 2002 seçimlerinde Genç Parti’nin Genel Başkanı olarak yüzde 7 oranında oy alan Cem Uzan, Zafer Partisi’nin başını çektiği ATA İttifakı’nın adayı Sinan Oğan ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek.

(Haber Merkezi)

