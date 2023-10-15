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*** Bağımsız Emekliler Sendikası Başkanı Mehmet Öztürk, emeklilerin sefaletten kurtulabilmeleri için sorunlara birlikte sahip çıkmanın zorunlu olduğunu belirterek, 22 Aralık 2020’de kurulan Bağımsız Emekliler Platformu’nun 53 ilde örgütlendiğini, şimdi de sendika kuruluşu aşamasına gelindiğini söyledi.

*** Mehmet Öztürk, 16 milyon emekliyi ve onların ailelerini ilgilendiren intibak yasası ile aylık bağlama oranlarının düşüklüğünün sorunlarının başında geldiğini vurgulayarak, 6.5 milyon emeklinin barınma sorunu yaşadığını, açlık sınırının altında yaşayan emeklilerin bir nebze nefes alabilmesi için dini bayramlardaki ikramiyenin, 2 milli bayramda da verilmesi ve miktarının asgari ücret düzeyine çıkarılması isteğini dile getirdi.