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Bağımlılıkla mücadele alanında gençleri ve gelecek nesilleri en başta uyuşturucu olmak üzere tütün, alkol ve teknoloji bağımlılığından korumak amacıyla gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurul Toplantısı, Vali Dağlı’nı açılış konuşması ile başladı.

Konuşmasında bağımlılığın sadece emniyet veya asayiş sorunu olarak ele alınmaması gerektiği kaydeden Vali Dağlı, bağımlılıkla mücadelede en önemli süreç olan önleme ve korumaya yönelik çalışmalarda özellikle yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarına büyük iş düştüğünü belirtti. Bu alanda toplum katılımının da önemine vurgu yapan Vali Dağlı, yerelde gerçekleştirilecek olan projelerin önemine dikkat çekti. Yapılan çalışmaların bilimsel temellere oturtularak yapılmasının çok önemli olduğunu belirten Vali Dağlı, üniversitenin bu alanda lokomotif görevi görmesi gerektiğini ifade etti ve Hitit Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (HÜBAM) Çorum’da daha önce kurulmuş olmasının büyük bir şans olduğunu söyledi.



Ayrıca Çorum’da bağımlılıkla mücadelede gerçekleştirilen proje ve faaliyetleri yerinde bulduğunu ve yine bu alanda kurumlar arası koordinasyonun da iyi düzeyde olduğunu belirten Vali Dağlı, bu koordinasyonun arttırılarak devam edeceğini, geleceğin teminatı olan çocukları ve gençleri her türlü bağımlılıktan korumak için gerekli önleme ve koruma faaliyetlerine daha fazla ağırlık vereceklerini ifade etti.

Daha sonra İl Koordinasyon Kurulu Üyesi kurumların gerçekleştirmiş oldukları faaliyetler hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Toplantıda şu kararlar alındı: Bağımlılıkla mücadele çalışmaları ve ilçe kurullarının işleyişi hakkında İlçe Kaymakamlarının katılımı ile bir toplantı organizasyonu gerçekleştirilmesi ve toplantıda Hitit Üniversitesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Çorum Yeşilay Şubesi tarafından birer sunum gerçekleştirilmesi. Okulların atıl durumda ve kullanılmayan bölümlerinin sportif etkinlikler için kullandırılmasının sağlanması. İlimizde özellikle il koordinasyon kurulu dışında diğer kurum ve kuruluşların gerçekleştireceği faaliyetler hakkında, Teknik Kurul (Bilimsel Danışma Kurulu) tarafından onay verilmeyen hiçbir etkinliğe müsaade edilmemesi. İl Dernekler Müdürlüğü tarafından sivil toplum kuruluşlarının gerçekleştireceği bağımlılık temalı projelere öncelik verilmesi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Bağımlı Olma Özgür Ol” projesinin Çorum Belediyesi ve ilgili kurumlarla imzalanacak protokol ile yürürlüğe konulması. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından, ilimizin tarihi kültürel mirası tanıtımının da ön plana çıkarılacağı bir “satranç turnuvası” etkinliği konusunda çalışma yapılması. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik kütüphane ve müzelerde gerçekleştirilen etkinliklerde, bağımlılığı önlemede akran etkisinin ön plana çıkarılması konusunda eğitim modeli oluşturulması. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu işbirliği ile camiler arası futbol turnuvası düzenlenmesi. Aktif spor tesisleri olan ancak spor kulübü bulunmayan ilçelerde yerel yönetimlerin desteği ile spor kulüpleri kurulmasının teşvik edilmesi. Spor kulübü bulunmayan ve imkanları elveren kamu kurumlarının spor kulübü kurmalarının teşvik edilmesi. İl Satranç Temsilciliği ve Yeşilay Şubesi işbirliği ile satranç turnuvalarının gerçekleştirilmesi. Bir sonraki toplantının Hitit Üniversitesi ev sahipliğinde ve ilimize davet edilecek alanında uzman bir konuşmacı tarafından verilecek konferans ile birlikte gerçekleştirilmesi.”