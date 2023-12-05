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Çorum Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yeşilay Derneği Çorum Şubesi tarafından hayata geçirilen “Bağımlı Olma, Özgür Ol” isimli projeye İl Özel İdaresi’nin ortak olması konusu görüşülerek onaylandı.

Valilik koordinesinde bağımlılıkla mücadele kapsamında sürdürülecek olan proje ile ilgili İl Genel Meclisi üyelerine bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, projeye ortaklık talebinin bulunduğunu, İl Özel İdaresi olarak proje kapsamında yapılacak etkinliklerde kullanılacak malzemeleri sağlayacaklarını, ayrıca ulaşım konusunda da yardımcı olacaklarını kaydetti.



İl Özel İdaresi’nin halen Yeşilay’ın devam eden farkındalık eğitimlerine katılan çocukların ulaşımına haftada iki gün katkı sağladıklarını söyleyen Recep Çıplak, “Bağımlı Olma, Özgür Ol” isimli projeye de 100-200 bin TL arasında bir desteklerinin olacağını kaydetti.

MHP Grup Başkanvekili Sadık Aşık da insanlık açısından güzel bir projeye destek vermekten mutlu olduklarını, bağımlılığa karşı yapılacak her projenin önemli olduğunu ve bağımlılara el uzatmanın insanlık görevi olduğunu vurgulayarak bu konuda istenen her katkının sağlanması gerektiği yönünde görüş bildirdi.

Yapılan konuşmaların ardından projeye ortak olunması oybirliği ile onaylandı.