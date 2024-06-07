Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğini ziyaret ederek Çorumlu Büyükelçi Dr. Cahit Bağcı'dan bilgi aldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş ve beraberindeki heyet TÜRKPA Asamble Konseyi 13. Toplantısı ve TÜRKPA 13. Genel Kurul'una katılmak üzere geldiği Azerbaycan’da ilk olarak Büyükelçi Bağcı’yı ziyaret etti. Numan Kurtulmuş, Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'dan Azerbaycan'daki çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Büyükelçi Bağcı da TBMM Başkanı Kurtulmuş ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

Editör: HABER MERKEZİ