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Anadolu Yıldızları Ligi (ANALİG) Badminton Yarı Final Grup Müsabakaları Bitlis’in Tatvan ilçesinde yapıldı. Çorum’un erkek takımı, ikinci oldu.

Antrenör Bayram Aydın nezaretinde, Yakup Talha Şerbetçi, Ömer Efe Özçalıkuşu, Gökhan Alnıdelik ve Kutay Gökgöz’den oluşan Çorum takımı, Ağrı ve Hakkari temsilcilerini 5-0 yenerken, çekişmeli geçen müsabakada Erzincan’a 3-2 yenilince ikinci oldu ve final grubuna yükseldi.

Türkiye şampiyonunun belli olacağı ANALİG Finalleri 15-18 Ağustos tarihlerinde Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yapılacak.