Badal Tüneli ve Bağlantı yollarının yatırım bedeli 760 milyon TL olarak açıklandı. Toplam uzunluğu yaklaşık 4.6 kilometre olacak proje sayesinde karbon emisyonunun 265 ton azalacağı kaydedildi. Amasya’da önceki gün düzenlenen açılışa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu , Amasya Valisi hemşehrimiz Mustafa Masatlı, AK Parti Amasya milletvekilleri M. Levent Karahocagil, Hasan Çilez, AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, MHP Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak, MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Törene canlı bağlantı ile katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Geçen 20 yılda asırlık eksikleri tamamlayarak, ihmalleri telafi ederek yürüttüğümüz eser ve hizmet siyasetimizin en somut örnekleri işte bu yatırımlardır” dedi. Erdoğan, eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaştırmadan enerjiye, tarımsan spora tüm başlıklarla yapılan atılımların özellikle meyvelerini her alanda toplamaya başladıklarını bildirdi.

Tünelin hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasya Orta Karadeniz Sahili'ni iç kesimlere bağlayan, oradan sınırlara uzanan yol güzergâhlarının önemli bir geçiş noktası olduğunu kaydetti. Erdoğan, Son 20 yılda hızla gelişen Amasya’nın ulaşım ihtiyacına cevap vermek için başlatılan kara yolu projesinin en önemli bölümlerinden birinin bu tünel olduğunu kaydetti. Merzifon-Osmancık arasındaki güzergahta 921 metrelik tünelin yanı sıra 3,6 kilometreyi bulan bağlantı yolları ve 4 adet köprünün yer aldığını bildiren Erdoğan, keskin virajları sebebi ile yolculuk süresini ve güvenliğini olumsuz etkileyen eski yolu devre dışı bırakan tünel geçişi sayesinde vatandaşların bu güzergahta huzurla seyahat edeceğini ifade etti.

Açılışta konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu ise çift tüplü olarak hizmet veren Badal Tüneli projesinin bağlantı yollarıyla birlikte toplam uzunluğunun 4,5 kilometreye ulaştığını söyledi.

Törenin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu ile buluşan AK Parti İl Başkanı Ahlatcı, ilimizde yapılan ve yapılacak olan projeleri istişare ettikleri Bakan ile önümüzdeki günlerde hızlı tren projesi ile ilgili istişarede bulunmak üzere buluşacaklarını kaydetti.

(Haber Merkezi)

