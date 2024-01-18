Mahalle sakinleri tarafından sevilen ve sayılan bir isim olan Bağcılar Çay Ocağı işletmecisi Ömer Şahinbaş, Çepni Mahallesi’ne hizmet etmek için aday olduğunu açıkladı.

Çalmadık kapı, sıkılmadık el, dokunulmadık yürek bırakmayacağını söyleyen Şahinbaş, “Çepni bizim sevdamız. Yıllardır yaşamaktan büyük mutluluk duyduğum mahallemizi Çorum'un yüz akı yapmak için sizlerin desteklerini bekliyorum" dedi.

"ÖRNEK BİR MAHALLE İNŞA EDECEĞİZ"

"Modern bir Çepni Mahallesi için geliyorum” diyen Şahinbaş, "Halkımızın, ihtiyaç duyduğu tüm projeleri mahallemiz için hayata geçireceğim. Biliyorum ki; Muhtar, mahallesinde devletin gözü, kulağı, eli, ayağıdır. Muhtar olarak; sorumluluk alanlarında vatandaşlarımıza şefkatle yaklaşıp, onların derdine çare bulmak için de ilgili kurumlarla görüşeceğim. Örnek muhtarlık olacağız. Örnek bir mahalle inşa edeceğiz" ifadesini kullandı.

"Bir olacağız, beraber olacağız. Birlikte başaracağız" şeklinde konuşmasına devam eden Şahinbaş, "Söz veriyorum; vatandaşlarımızın refahı ve güvenli bir Çepni Mahallesi için canla başla çalışıp; sorunları ilgili makamlara götüren ve çözen muhtar olacağım. Kimseye ayrım yapmadan, herkese eşit şekilde mahallemizi daha modern, daha yaşanabilir bir hale getirmeyi vaat ediyorum. Enerjim, yöneticilik tecrübem, iyi insan ilişkilerim ile Çepni Mahallemize hizmet etmeye hazırım" şeklinde konuştu.

Çepni Mahallesi'nin, Mehmet Şahinbaş döneminde de en iyi şekilde temsil edildiğini ve hizmetlerden yararlanıldığını anlatan Ömer Şahinbaş, "Mahallemize Erol Olçok Hastanesi, terminal, Kent Park, Belediye Sosyal Tesisleri, bankalar, yurtlar gibi birçok hizmet gelmiştir. Ayrıca vergi dairesi de hizmete girecektir" dedi.