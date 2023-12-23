İlçeye bağlı Çavus Mahallesi İğci Sokak’ta Mustafa A. ile oğlu Sefa A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, baba oğlunu 6 yerinden bıçakladı.
İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince İskilip Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı şahıs, yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak acil ameliyata alındı.
Durumu ağır olan Sefa A. bir günlük yaşam savaşını kaybetti.