Seyit Aktaş (67) ile oğlu Murat Aktaş (36), Çorum merkez İğdeli Köyü girişinde Ahmet T. (35) ve kardeşi Ömer T. (28)‘un silahlı saldırısına uğradı.
Durumun ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Seyit Aktaş kaldırıldığı İskilip Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kolundan yaralanan Murat Aktaş sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Saldırıyı gerçekleştirdikleri iddia edilen Ömer T. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, olay yerinden firar eden Ahmet T.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
(Tugay GÖKTÜRK)