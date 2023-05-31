Doktor Erkal Öztürk, Öğretmen Umut Akkaya’nın babaları, Hüseyin Akkaya’nın kayınbabası, Emekli Öğretmen Suade Öztürk'ün eşi, Eczacı Meral Öztürk'ün Kayınbabası, Emekli Öğretmen Sultan Özcan'ın Ağabeyi, Kenan Özcan'ın kayınbiraderi, Çorum Merkez Hamdi Köyü’nden eski gazetecilerden Azmi Öztürk vefat etti.
Merhumun cenazesi bugün saat 11.00'de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda düzenlenecek törenin ardından Hamdiköy’de toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.