40 yıllık memuriyet hayatının 7 yılını çeşitli yerleşim birimlerinde memur, 30 yılını ise Çorum’da müdürlük olarak değerlendiren, emekli olduktan sonra ise Bahçelievler Mahallesi Muhtarlığına aday olarak seçilen Aziz Önal eski çalışma arkadaşları ile buluştu.

Eski İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürü Ruşen Nergiz, Çorum Valiliği personeli ve İl Nüfus Müdürlüğü çalışanlarının katıldığı yemek, duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Muhtar Aziz Önal, Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü’nde uzun yıllar birlikte çalıştıkları arkadaşlarına böyle bir organizasyon düzenledikleri için teşekkür etti. Personel ise Aziz Önal’a yeni görevinde başarılar diledi.

Editör: Haber Merkezi