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İYİ Parti Milletvekili Ayyüce Türkeş, beraberinde İl Başkanı Erkan Yıldız, Merkez İlçe Başkanı Cemil Sözen ve parti yöneticileri ile birlikte Saat Kulesi Meydanı ve Yazı Çarşı civarında esnaf ve vatandaşlarla görüştü.



Milletvekili Taş, Çorum’un temel sorunları hakkında bilgi alarak, yapılması gereken çalışmaları değerlendirdi. Türkeş, yerel seçimlerde 81 ilde ve ilçelerde kendi adayları ile girme kararı aldıklarını belirterek, “İYİ Parti’nin ne olduğunu tüm Türkiye’ye göstereceğiz. Türkiye iki ya da üç partiye muhtaç değil. İYİ Parti Türkiye’nin umudu, alternatifidir” dedi.



Alparslan Türkeş için Çorum’un ayrı bir yeri olduğunu sözlerine ekleyen Türkeş, “Çorum hem Anadolu’nun kalbi ve kalelerinden biri hem de Türk milliyetçilerinin, Alparslan Türkeş’in kalelerinden bir il. O yüzden Çorum’da olmaktan dolayı çok mutluyum” şeklinde konuştu.