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Ayten Çiğdem’in cenazesi dün öğle namazının ardından Akşemseddin Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında Ulumezar’da toprağa verildi.



Cenazeye ailesi ve sevenleri ile birlikte Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Saadet Partisi Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Ahmet Bölükbaş, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan, Çorum önceki dönem Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, İl Genel Meclisi Üyesi İlhami Türksal, Basın İlan Kurumu İl Müdürü Osman Bolluk, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyeleri, Uctutlar Mahallesi Muhtarı Mehmet Bolukbaş, Yeniyol Mahallesi Muhtarı Seydi Demiray da katıldı.



Öte yandan aynı cenaze namazında önceki dönem AK Parti Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Ahmet Balaban’ın annesi Bircan Balaban ile Şeker-İş Sendikası Mali Sekreteri, Kastamonu Şeker Fabrikası Baş Makinist Yardımcısı Mehmet Dedebaş’ın kardeşi Salih Dedebaş’ın da cenaze namazı kılındı.

ÇORUM HABER merhum ve merhumelere Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.