5 Eylül 2012 tarihinde Osmancık’ta İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı olarak göreve başlayan Çalışkan, 2013 yılında aldığı 4. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesiyle İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine getirilmişti. 1 Eylül 2015 tarihinde ise Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne atanmış, aynı zamanda Güvenlik Şube Müdürlüğü görevini vekaleten yürütmüştü.

Yeni görevlendirmeyle birlikte Uğur Çalışkan yeniden Osmancık İlçe Emniyet Müdürü olarak görevine başladı.

UĞUR ÇALIŞKAN KİMDİR?

Evli ve 2 Çocuk babası olan Uğur Çalışkan, 1975 yılında İzmit’te doğdu. İlk ve Ortaokulu İzmit’ te okudu. 1989 yılında İstanbul Polis Kolejinden mezun oldu. Ardından 1993’de Ankara Polis Akademisi’ne girdi. 1998’de komiser yardımcısı olarak İzmir- Bornova Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde göreve başladı.

2009 yılından bu yana Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Amirliği’nde Şube Müdürü olarak görev yaptı. 3 yıl Osmancık ilçesinde, bir yılda KOM Şube Müdürlüğü görevinde bulunan Çalışkan, Sungurlu İlçe Emniyet Müdürü olarak ta görev yapmıştı.

