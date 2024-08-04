Ziyarette KARADENİZBİRLİK Müdürü Bülent İnce ve yönetim kurulu üyeleri ile görüşen CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, üreticinin beklentilerini öğrenerek kamuoyu ile paylaştı.

Mehmet Tahtasız “Üreticinin fiyat beklentisinin karşılamaması ayçiçeğinde de ithalatın önünü açacaktır. Üreticinin beklediği 18-20 lira fiyat açıklanarak finansman konusunda gerekli teşvik ve destekler acilen verilmelidir” dedi.

Mehmet Tahtasız ziyaret ile ilgili sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaptı. Tahtasız paylaşımında şu görüşlere yer verdi: “İl Genel Meclisi üyemiz Ümit Er ile birlikte Karadenizbirlik Çorum Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifini ziyaret ederek Kooperatif Müdürü Bülent İnce ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştük.

İlimizde hasatı yaklaşan yağlık ayçiçekte kuraklıktan dolayı rekolte düşüklüğü var. Üretici 18-20 TL arasında taban fiyat bekliyor. Yağlık Ayçiçeği fark ödemeleri buğdayın beş katı olarak verilmekte ve üretim teşvik edilmekte idi ama 2023 yılında bu fark kaldırıldı tonda bin TL olarak eşitlendi. 2024 yılı için hasat gelmesine rağmen henüz fark ödemsi açıklanmadı.

Üreticinin en az tonda 6 bin TL beklentisi var aksi takdirde üretici maliyetlerin altında ezilerek üretimden uzaklaşacak. Üreticinin fiyat beklentisinin karşılamaması ayçiçeğinde de ithalatın önünü açacaktır. Üreticinin beklediği 18-20 lira fiyat açıklanarak finansman konusunda gerekli teşvik ve destekler acilen verilmelidir.”

Editör: NURDAN AKBAŞ