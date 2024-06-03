Çorum’un tanınmış simalarından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) geçmiş dönem Belediye Meclisi Üyesi ve 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde CHP Belediye Başkan Aday Adaylarından İnşaat Mühendisi Günay ve Ayşegül Çimen'in kızları Avukat Ayça Deniz Çimen, Alican Durukan ile nişanlandı.

Ankara- Gölbaşı Koala İncek Düğün Salonu'nda düzenlenen mütevazi nişan töreninde, genç çiftin nişan yüzükleri aile büyükleri tarafından takıldı. 31 Mayıs 2024 Cuma akşamı saat 19.00'da düzenlenen mütevazi nişan töreninde CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da hazır bulundu.

ÇORUM HABER Çimen ve Durukan ailelerini tebrik eder, genç çifte ömür boyu mutluluklar diler.

Editör: HABER MERKEZİ