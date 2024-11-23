24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Çorumlu Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın başta olmak üzere tüm şehit öğretmenler anısına İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen Resim Sergisi AHL Park AVM’de törenle açıldı.

Serginin açılışına İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Cihan Türkmen, Fatih Tophan, Tahir Demir, okul müdürleri, öğretmenler ve veliler katıldı. Sergide merkez ve ilçelerde görev yapan 25 resim öğretmeninin kendi fırçalarından çıkan birbirinden güzel 41 tablo ile yer aldı.



Sergi ile ilgili bilgi veren İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Cihan Türkmen, “Sergide öğretmenlerimizin fırçalarından çıkan bir birinden değerli eseler yer alıyor. Bu serginin en önemli özelliği de Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın anısına yapılmasıdır. Bu vesileyle sergiye emek veren öğretmenlerimize teşekkür ediyor ve Şehit Öğretmenimizin anısını yaşattıkları için kendilerini kutluyorum” diye konuştu.

AHL Park AVM giriş katındaki alanda 25 Kasım’a kadar açık kalacak olan sergide Alper Türkyılmaz, Asu Berk, Bahadır Kahraman, Bala Coşkun, Çiğdem Ağbal, Dilan Aydınlı, Elçin Emel Gülcan, Emine Pelteci, Fethiye Gönül Yılmaz, Güler Gök, Hediye Kılınç, Hanife Erkan, Hilal Aydın, Kadir Rıfkı Özmen, Lütfullah Demir, Mustafa Burhan Esen, Ömer İnan, Özlem Ceyhuni, Seher Ortakçı ve Sema Özcan isimli eğitimcilerin eserleri yer alıyor.