Genç yaşta şehit edilen Çorumlu Müzik Öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın’ın adı Mamak Belediyesi Meclisi'nde alınan kararla Musiki Mektebi Uyanık Kütüphanesi'ne verildi.

Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın adı bundan böyle kütüphanede de yaşatılmış olacak.

Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, CHP Mamak İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Engin Harmancı, Mamak Belediyesi Başkan Yardımcıları ve Mamak Belediyesi Meclis Üyelerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın’ın babası Sadık Yalçın da yer aldı.

ADIYLA ÖZDEŞLEŞEN “MAĞUSA LİMANI” TÜRKÜSÜ SÖYLENDİ

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın ardından Aybüke öğretmenin anısına özel bir konser gerçekleştirildi. Konserde, Aybüke öğretmenle özdeşleşen “Mağusa Limanı” türküsü Mamak Belediyesi Orkestrası tarafından seslendirildi. Halk Müziği Sanatçısı Kubilay Dökmetaş, konserin ikinci bölümünde sahne alarak, Eledim Eledim, Burası Muş’tur ve Kırmızı Gül Demet Demet türkülerini seslendirdi.



“BU KÜTÜPHANE AYBÜKE ÖĞRETMENİN MİRASINI YAŞATACAK”

2017 Yılında Batman’ın Kozluk ilçesinde terör saldırısı sonucu hayatını kaybeden Şenay Aybüke Yalçın’ın ülke genelinde birçok yere ve kuruma ismi verildi. Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin de 6 Eylül günü gerçekleştirilen Belediye Meclis oturumunda, Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın’ın isminin Musiki Muallim Mektebinde bulunan Uyanık Kütüphaneye verilmesini teklif etmiş, tüm parti gruplarının destek verdiği teklif oy birliğiyle meclisten geçmişti. Alınan bu karar sonrasında Aybüke öğretmenin isminin verildiği kütüphanenin açılışında konuşan Veli Gündüz Şahin, “Bu kütüphane Aybüke öğretmenin mirasını yaşatacak” dedi.

Aybüke’nin sadece bir öğretmen olmadığını ve ilim irfan aşılayan ruhunun, genç zihinlere ilham olacağını vurgulayan Şahin, bu milletin çocuklarına daha aydınlık bir gelecek hazırlamak için hayatını ortaya koyan bir kahraman olduğunu vurguladı. Mamak Abidinpaşa Merkez Camisinde Aybüke öğretmen adına mevlid okutulacağını da hatırlatan Başkan Şahin, “Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımız için canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, aziz şehitlerimizin hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

“ÖĞRETMENİMİZİN İSMİNİ SONSUZA KADAR YAŞATACAĞIZ“

Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı yaptığı konuşmada, Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın’ın isminin kütüphaneye verilmesinden ve bu anlamlı programda olmaktan onur ve gurur duyduğunu belirterek, Aybüke öğretmenin öğrencilerine sevgi ve umut aşılayan bir rol model olduğunu dile getirdi.

BABA SADIK YALÇIN’A BAŞKAN ŞAHİN’DEN PLAKET

Açılışa katılan Aybüke Yalçın’ın babası Sadık Yalçın, “Mamak Belediye Başkanımıza Aybüke’nin ismini bu güzel kütüphaneye verdiği ve bizleri bu açılışa davet ettiği için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Terörün ülkemiz için en büyük tehlike olduğunu dile getiren Sadık Yalçın, bu tehlikeyi aşabilmemizin tek yolunun birbirimize duyduğumuz sevginin artarak sürmesi olduğunu belirtti.

Öğretmenlerin çalışma koşullarının iyileştirilmesinin ve güvenlik kaygısı duymadan çalışmalarının sağlanmasının, ülkenin birlik ve beraberlik duygusunu pekiştireceğini söyleyen Sadık Yalçın’a, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin tarafından plaket verildi.

AYBÜKE ÖĞRETMEN İÇİN HAZIRLANAN BELGESEL GÖSTERİLDİ

Daha sonra Kaymakam Ali Sırmalı, Veli Gündüz Şahin ve beraberindeki protokol, yeni ismiyle tekrar açılışı yapılan kütüphaneyi gezdi. Kütüphanede öğrencilerle ilgilenen Başkan Şahin, baba Sadık Yalçın’la birlikte Aybüke öğretmen için hazırlanan kısa bir belgesel de izledi. Bu sırada duygulanan baba Sadık Yalçın’ı Başkan Şahin teselli etti.

Etkinlik, Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın’ın isminin yer aldığı yeni tabela önünde fotoğraf çekilmesiyle son buldu.