Sungurlu’ya bağlı Ayağıbüyük Köyünde bağ bozumu ve üzüm hasadı başladı. Ayağıbüyük Köyünün meşhur üzümleri oldukça ilgi görüyor.

Toprak yapısı ve iklim özellikleriyle üzüm yetiştirmeye uygun olan köylerin başında gelen Ayağıbüyük köyünde üzüm hasadı bu yılda başladı. Ayağıbüyük köyünde üzüm yetiştiren Paşa Dertlioğlu, yetiştirilen üzüm salkımlarının tek tek kesilerek kasalara biriktirdiklerini ve satışa sunduklarını söyledi.

Köyde yıllardır üzüm yetiştiriciliği yaptığını ifade eden Paşa Dertlioğlu, üzümlerinin çok lezzetli olduğunu ve severek tüketildiğini belirtti. Üzümleri ilçenin belirli yerlerinde ve Cumartesi ile Perşembe pazarlarında satışa sunduklarını dile getiren Dertlioğlu, özenle yetiştirdikleri üzümlerin vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördüğünü vurguladı. Dertlioğlu, “Köyümüz üzüm yetiştirmeye oldukça elverişli. Özenle yetiştirdiğimiz üzüm çeşitlerimizi hem pekmez yapıyoruz, hem de Sungurlu’da satışını yapıyoruz. Üzümlerimizin tadına bakan bir daha almak istiyor. İlgi ve alakalarından dolayı Sungurlu hemşehrilerimize teşekkür ederiz.” dedi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR