AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, Nusaybin–Kamışlı sınır hattında Türk Bayrağı’na yönelik gerçekleştirilen saldırıyı sert sözlerle kınayarak, faillerin hukuk önünde mutlaka hesap vereceğini söyledi.

AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, Nusaybin–Kamışlı sınır hattında terör örgütü YPG/SDG’ye destek veren unsurlar tarafından Türk Bayrağı’na yönelik gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Alar, söz konusu saldırıyı şiddetle kınadığını ifade etti.

Ay yıldızlı bayrağın bağımsızlığın, onurun ve aziz milletin ortak değeri olduğunu vurgulayan Alar, “Bayrağımıza yapılan her saldırı, milletimizin iradesine, egemenliğine ve kutsal değerlerine yönelmiş açık bir düşmanlıktır. Bu hadsiz girişimin failleri, devletimizin kararlı duruşu ve hukukun gücü karşısında mutlaka hesap verecektir” dedi.

Saldırının toplumsal huzuru bozmayı ve milli birlik ruhunu zedelemeyi hedeflediğini belirten Alar, milletin sağduyusu ve vakur duruşuyla bu tür provokasyonlara asla geçit vermeyeceğini ifade etti.

Açıklamasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Alar, “Birliğimizden aldığımız güçle, terörün ve destekçilerinin karşısında dün olduğu gibi bugün de dimdik durmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi