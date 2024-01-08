Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Erinç Sağkan, Çorum Barosu’nun 72. kuruluş yıldönümü kokteyline katılmak, meslektaşları ile söyleşi yapmak ve staj eğitim semineri açılış programına katılmak üzere Çorum’a geldi. Anitta Otel’de düzenlenen programın ardından Sağkan ve beraberindeki heyet Çorum Belediyesi’ni de ziyaret ederek Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile bir süre sohbet etti. Ramiz Erinç Sağkan, ziyarette Çorum’un genel durumu ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Çorum Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı ve Baro Yönetim Kurulu Üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette gündem üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Belediye Başkanı Aşgın, ziyaretin anısına TBB Başkanı Sağkan’a hediye takdim etti. Aşgın, ayrıca ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, konuklarına teşekkür etti.