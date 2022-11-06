Jandarma ekiplerine vatandaşlar tarafından yapılan ihbar sonrasında olay mahalline çok sayıda güvenlik ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Mehmet Alanbay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Mehmet Alanbay’ın cenazesi Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda yapılan otopsi sonrasında önce evine getirildi ve burada helallik alındı. Alanbay’ın cenazesi daha sonra önceki gün merkeze bağlı Altınbaş Köyü mezarlığında toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

