Bankalar, vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda ATM'lerde yeni düzenlemeler getirmeye devam ediyor. Küçük banknotlarını kademe kademe ATM'lerden kaldıran bankaların ilerleyen günlerde tek banknot dönemine geçeceği iddia edildi.

"ATM’LERDE SADECE 200 TL BANKNOTLAR OLACAK"

Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşçu, ATM'lerde yeni bir dönemin bizi beklediğini iddia etti. Babuşçu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bankaların 5, 10, 20 TL’den sonra 50 TL banknotu da ATM’lere koymamaya başladığını belirterek "Bazı bankalar 100 TL banknotu da ATM’lere koymama çalışmaları yürütüyor. Yakında ATM’lerde sadece 200 TL banknotlar olacak" ifadelerini kullandı.