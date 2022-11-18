Atletizm İl Temsilciliği’nin 2022 yılı faaliyet programında yer alan 2022-2023 sezon semineri önceki gün yapıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleşen seminere İl Temsilcisi Kemal Topgül’ün yanı sıra Gençlik ve Spor Şube Müdürü Rıfat Ceylan ve 50 hakem katıldı. Seminer öncesi bir konuşma yapan Spor Şube Müdürü Rıfat Ceylan, hakemlere yeni sezonda başarılar diledi.

Spor Uzmanı Aytaç Taşaner tarafından verilen seminerde hakemlere yeni sezonda uygulanacak kurallar hakkında bilgiler verilirken, koşular ve atlamalar konusunda da teknik bilgiler aktarıldı. Yeni sezonda hakemlerin kıyafet konusunda da çok titiz davranmaları gerektiğini de belirten Taşaner, müsabaka esnasında hakemlerin sorumluluklarını yerine getirmesine dikkat çekti.

Seminer sonunda Atletizm İl Temsilcisi Kemal Topgül, seminere katılan tüm hakemlere teşekkür ederken, yeni sezonda da başarı dileklerini iletti.

(Rıfat KARA)

