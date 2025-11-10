Arca Çorum FK’nın milli ara dönüşü 22 Kasım Cumartesi günü 14.hafta maçında konuk olacağı Bandırmaspor’da bu sezon tüm maçlarda 90 dakika forma giyen deneyimli stoper Atınç Nukan cezalı duruma düştü.

Bandırmaspor, Cumartesi günü konuk ettiği Boluspor’u 1-0 yenerken, sahaya 3 sarı kartla ceza sınırında çıkan Atınç Nukan, 43.dakikada Hasani’ye yaptığı sert faul nedeniyle sarı kart gördü. Deneyimli stoper bu kartla birlikte cezalı duruma düştüğü için Arca Çorum FK’ya karşı takımdaki yerini alamayacak.

32 yayındaki Atınç Nukan, bu sezon 13 maçta 1.170 dakika süre alırken, 1 gol attı.