Ahlatcı Çorum FK’nın Pendikspor’u 1-0 yendiği maçta, Atila Turan uzatmalarda kırmızı kart gördü.

Oyuna 71.dakikada Erkan Kaş’ın yerine giren Atila, 88.dakikada yaptığı faul sonrası sarı kart görürken, 90+2.dakikada iki takım oyuncuları arasında yaşanan gerginlik sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Ahlatcı Çorum FK formasıyla ilk kartlarını gören Atila, bundan önceki son kırmızısını Kocaelispor’da oynarken almıştı. Deneyimli sol bek, 2021-2022 Sezonunda, 16 Ağustos’ta Ümraniyespor’a sahalarında 3-0 yenildikleri maçın 85.dakikasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.

Öte yandan, Pendikspor maçındaki kırmızı kart Atila Turan’ın futbolculuk kariyerindeki beşinci kırmızı kartı oldu.