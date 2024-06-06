Türkiye’de son yıllarda yaşanan ekonomik kriz ve işsizlik gibi sorunlar insanların psikolojisini bozmaya devam ederken, vatandaşlara destek olmak adına her gün yeni bir merkezin daha açılışı yapılıyor.

Çorum’da da gerek vatandaşlara gerekse çocuklara hizmet vermek üzere yeni bir merkez daha açıldı. Lefke Avrupa Üniversitesi mezunu Atıl Olukcu’nun sahibi olduğu Atıl Olukcu Psikolojik Danışmanlık Merkezi önceki gün düzenlenen törenle hizmete açıldı.



Çorum Hacı Bektaş Veli Ortaokulu Müdürü deneyimli eğitimci Muharrem Olukcu’nun oğlu olan Atıl Olukçu’nun işleteceği merkez Bahçelievler Mahallesi Melikgazi 5. Sokak Burak Apartmanı No: 10/1 (Beyaz Park – Gazeteci Mustafa Yolyapar Parkı civarı) adresinde bulunuyor. Atıl Olukcu Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nin açılışına Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Hazır Elbiseciler Odası Başkanı Necati Şimşek, Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim Aydın, okul müdürleri, eğitimciler ve çok sayıda davetli katıldı. Kordelanın kesilmesinin ardından Atıl Olukcu tarafından davetlilere bilgi verildi.



Oyun terapisi, evlilik terapisi, çift terapisi, cinsel terapi, bireysel danışmanlık, boşanma adaptasyonu, sınav kaygısı, dikkat eksikliği, akran zorbalığı, öfke kontrolü ve hiperaktivite bozuklukları başta olmak üzere vatandaşlar ile öğrencilerin tüm sorunlarında yardımcı olmayı hedeflediklerini kaydeden Olukcu, özellikle ailelerin dikkat eksikliği ve sınav kaygısı olan çocuklara psikolojik destek almasının gerekliliğine de vurgu yaptı.

Hizmet verdiği alanlarla ilgili çok sayıda eğitime katılarak sertifikalarının bulunduğunu da dile getiren Atıl Olukcu, vatandaşların Salı-Pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında 0505 062 03 76 numaralı telefondan bilgi ve randevu alabileceğini sözlerine ekledi.