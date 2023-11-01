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Çorum’un yetiştirdiği çok değerli bürokrat, siyaset ve devlet adamı Ateş Amiklioğlu, 31 Ekim 2019 tarihinde 75 yaşında hayata veda etmişti.

Merhum Adnan Amiklioğlu ile merhume Seniha Amiklioğlu’nun oğulları, Seher Amiklioğlu’nun eşi, Ebru ve Anıl Amiklioğlu’nun babaları olan Ateş Amiklioğlu, bir dönem ÇORUM HABER’e ekonomik alanda köşe yazıları yazmıştı.

Emekli Sandığı Genel Müdürü olduğu dönemde “Yılın Bürokratı” seçilen Ateş Amiklioğlu, siyasete atılmadan önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı idi.