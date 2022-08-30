Saat 09.30’da düzenlenen törene; Vali Mustafa Çiftçi, Garnizon Komutanı Per. Albay Mehmet Emin Altan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti yöneticileri, Emniyet ve Jandarma yetkilileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile bazı vatandaşlar katıldı.

Törende sırasıyla Çorum Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı’nın çelenkleri anıta sunuldu.

Saygı duruşu ve Belediye bandosu eşliğinde söylenen İstiklal Marşı’nın ardından program sona erdi.

(Tugay GÖKTÜRK)

