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Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05’te iki dakika saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Yağan'ın da katıldığı programda Başhekim Doç. Dr. Sinan Zehir, Atatürk’ün sağlık alanında yaptığı yenilikler ve Türkiye’nin Ulu Önder Atatürk hayattayken edindiği eşsiz ve örnek kazanımlarını içeren bir sunum yaptı.

Başhekim Yardımcısı Ecz. Abdulsamed Erdal’ın şiir dinletisi ardından sonlanan anma töreninde hastane çalışanları da hazır bulundu.