Buyuz biz işte.

Bu kadarız.

Bunun için de ne uzuyor ne kısalıyoruz.

Ülke olarak 101 yaşındayız.

Eline, avucuna baktığımız ülkeler, uzayda cirit atıyor, koloniler kurma hazırlıkları yapıyor; biz yerlerde sürünüyoruz.

Her geçen yıl, (gelişmiş ülkelerin hızında olmasa bile) az biraz da olsa gelişeceğimize tam aksine hemen her konuda geriliyoruz.

Tüm gelişmemiz, 10 Kasım 1938 tarihi itibariyle durdu.

Aklımızı hurafelerle bozduk.

Onlarla yatıyor, onlarla kalkıyoruz.

Aklımız fikrimiz kadınlarımızda.

Bunun son örneği kadın voleybolcularımızın dünya şampiyonluğundan duyulan rahatsızlık.

Bu şampiyonaya gölge düşürmek için tüm cüppeli cüppesiz ticaniler sıraya girdi.

Dinimizi karanlık düşüncelerine alet edenler, dünyanın en iyi voleybolcuları arasında yer alan Ebrar Karakurt’a kafayı taktı.

Ankara Eski Belediye Başkanı, kendi aklınca (!) AKP iktidarına yaranmak için tarikat mensupları ile el ele verip Ulusal Voleybol Takımımızın bel kemiği Ebrar Karakurt kızımızı hedeflerine aldı.

Neymiş efendim Ebrar kızımız lezbiyenliğiyle bu şampiyonaya gölge düşürmüş de mışmış da mışmış.

Sana ne, size ne kişilerin cinsel tercihlerinden?

Öyle bile olsa; siz daha az mı hırlısınız?

Tüm Türkiye ve de tüm dünya Kur’an Kurslarında ve tarikat yurtlarında erkek çocuklarımıza tecavüz olaylarını da bilir.

Dahası bu tecavüzler için soruşturma açılmasına gerek duymayan kurum yetkililerini çılgınca alkışlayan siyasetçileri ve bürokratları da bilir.

O eleştirdiğiniz kızımız ki Ulusal Marşımız söylenirken ağlıyordu.

Siz ne yapıyorsunuz?

Ulusal Marşımız söylenirken yerinizden bile kalkmıyorsunuz.

Keşke siz de Ebrar Kızımız kadar bu ülkeyi sevseniz.

Bu ülke için bir şeyler üretseniz.

Ayıp yahu.

Ayıptır.

O kızlarımız ki bu ülkeye bir şampiyonluk getirdi.

Ya siz?

Siz tüketmekten gayrı ne yapıyorsunuz?

Ne verdiniz bu ülkeye, ne veriyorsunuz?

Sizin din adamlarınız birbirleriyle dudaktan öpüşüyor.

Onlara niye tepki göstermiyorsunuz?

Bir şey söyleyeyim mi size?

Siz 9 yaşındaki kızlarımızın erkek çocuklarımızla aynı sınıfta öğrenim görmesine karşı olan ama 60 yaşındaki adamlarla evlenmesine taraftar olan kişilersiniz.

Keşke bu ülkeye, koca bir Avrupa Şampiyonası getiren kızlarımızın binde biri kadar bir şeyler üretip, bu ülkeye katkınız olabilse…

Siz din adamı falan değilsiniz.

Siz gerçek anlamda, gerçek İslamiyet’i savunan kişiler değilsiniz.

İyi niyetli değilsiniz.

Kendinizin adını duyurma, reklamını yapma peşindesiniz.

Bozguncusunuz sözün özü, bozguncu…

Bu tavırlarınızla sadece ülkemize değil, dinimize de ihanet ediyorsunuz.