“Cumhuriyetimizin kurucusu, Türk milletinin bağımsızlık ateşini yakan ve yalnızca bir ulusun değil, tüm insanlığın hayranlığını kazanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 86. yılında saygı, minnet ve derin bir özlemle anıyoruz” diyen Karadaş ile Başaranhıncal, Atatürk’ün vizyonunun yalnızca bağımsızlıkla sınırlı kalmayan, bireylerin düşüncelerine, özgürlüklerine ve geleceğe olan inançlarına dayandığını hatırlattı.

Ulu Önder Atatürk’ün “Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır” sözüyle bizlere bıraktığı mirasın yalnızca kendi halkı için değil, her nesil ve her toplum için bir bağımsızlık rehberi olduğunu kaydeden Erol Karadaş ile Çetin Başaranhıncal yayınladıkları mesajda şu görüşlere yer verdi: “O’nun öngörüsüyle şekillenen bu Cumhuriyet, milletimizin iradesine dayanan özgürlük ile en yüksek ve en kutsal ifadesini bulmuştur.

Sadece geçmişin değil, geleceğimizin de mimarı olan Ulu Önderimiz Atatürk’ün Cumhuriyetimizi muasır medeniyet seviyesine ulaştırma hedefi, bugün olduğu gibi bundan sonra da bizlere rehber olmaya devam edecektir. “Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” diyerek Cumhuriyet’in önemini ve kalıcılığını vurgulamıştır. Gelecek nesillere ve bizlere emanet ettiği cumhuriyetin her zaman bekçisi olmaya devam edeceğiz.

Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte Türk Milleti adına bağımsızlık mücadelesi vermiş kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyor; Türk milletinin bu büyük kahramanını bir kez daha özlemle yad ediyoruz.”

