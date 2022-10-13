Çorumlu sanhatçı Tülay Örten Yıldız’ın solistliğinde, sanatçılar Cemal Özkızıltaş, Çağatay Akyol, Erdem Şimşek ve Ferhat Erdem ayakta alkışlandılar.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında, Vakıf 19 Çorumlular Vakfı’nın Hitit Ensemble Konseri de Çorum ilini ve kültürel değerlerini tanıtan tek faaliyet olarak yerini aldı.

Resim Heykel Müzesi gibi tarihi bir binanın muhteşem salonunda müthiş bir ambiyans içerisinde verilen konserde, sanatseverler, kadim medeniyet Hitit kültürünü tanıtan ve o döneme ait sazların tınılarının duyulduğu, tarihe tanıklık edilen, birbirinden değerli sanatçıların performansları ve Alacahöyük Kazı Başkanı Prof.Dr. Tayfun Yıldırım’ın da görsel sunumu ile tarihte bir yolculuk yaparak muhteşem bir konsere şahitlik ettiler.

Konsere; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Ak Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Yargıtay Hakimi Aybüke Topçubaşı Ekici, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Müşaviri Zeki Gül, Cumhuriyet Hak Partisi Genel Başkan Başdanışmanı Kenan Nuhut, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı ve Ankara Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kültür Grubu Başkanı Mehlika Gider, Ankara Resim ve Heykel Müze Müdürü, Ankara Anadolu Medeniyetler Müze Müdür Yardımcısı, Vakıf 19 Çorumlular Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan yaptığı konuşmada tüm sanatseverlere teşekkür ederek, Çorum ve kültürünü bu konser vesilesi ile tüm Ankara gündemine taşıdıkları için gururlu olduklarını ve bundan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti.

(Haber Merkezi)

