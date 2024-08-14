Önceki gün kaybettiğimiz Mehmet Emin Saraçer, çevresinde sevilen, sayılan bir kişilikti. Üç özelliği ile tanınırdı; Şaşmaz bir Atatürkçü, değerlerinden asla kopmamış bir asker ve Sarı-Lacivert renklere toz kondurmayan bir Fenerbahçeli…Bir özelliği daha vardı ki, onu ancak yakın dostları bilirdi; bas-bariton sesiyle harika sanat müziği şarkıları yorumlama yeteneği…

Emin Saraçer’in cenazesi, İzmir Dikili’de askeri törenle toprağa verildi. Ay-yıldızlı bayrağımıza sarılı tabutuna Fenerbahçe forması serildi. Atatürk ilkelerine bağlılığıyla yolcu edildi gerçek dünyaya…

Emin Saraçer’in cenaze töreni ile ilgili dün yayınladığımız fotoğrafları, Aydın Ünlü çekip göndermişti. Bugünkü fotoğraflar ise Erkan Damatoğlu’na ait. Zira, İzmir çevresindeki yazlıklarda bulunan dostları, Kuşadası’ndan, Didim’den, başka yerlerden koşup gelmişlerdi “son görev” için. Mekânı cennet olsun.