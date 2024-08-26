Atatürk Anadolu Lisesi Müdürlüğü’ne atanan Emre Öztürk'e, bugünün emekli eğitimcisi, geçmiş yılların okul müdürleri Ahmet Güngör (1993-2010) ve Hasan Hüseyin Hastaoğlu (2010-2014) ile emekli lise öğretmeni Şerif Arslan kutlama ziyaretinde bulundular.

Samimi bir ortamda geçen ziyaret sırasında geçmişte yapılan çalışmalar anlatılırken gelecekte neler yapılabileceğine ilişkin görüşler paylaşıldı. Bu konuda da okul- çevre işbirliğinin önemli olduğu vurgulandı.

Okul Müdürü Emre Öztürk, bu okulun 2002 yılı mezunu olduğunu belirtirken, bundan büyük mutluluk duyduğunu, aynı zamanda bir kat daha fazla sorumluluk hissettiğini söyledi.