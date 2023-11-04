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Hitit Üniversitesi tarafından Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla Tarihçi-Yazar Dr. Ali Güler’in konuşmacı olarak katıldığı “Atatürk'ün Liderlik Özellikleri ve Cumhuriyet” konulu konferans gerçekleştirildi.

Konferansın açılışına Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, “100 yılın sonunda Cumhuriyetimizi gururla kutlamanın, Çorum’da ve Hitit Üniversitesinde bu kutlamayı yapmanın, bu onuru ve şerefi yaşıyoruz” dedi.



Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesi ile ilgili kurumların işbirliğinde bir dizi 100. yıl etkinliklerinin başlatıldığını ve devam edeceğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Öztürk, şöyle devam etti:

“Önümüzdeki organizasyonun müjdesini de vermek isterim. Kurtuluş Savaşımızın önemli komutanlarından, Cumhuriyetimizin kuruluşunun yapı taşlarından olan Kazım Karabekir Paşa’nın kızı Timsal Karabekir aramızda olacak. Kendisinden yaşayan bir tarih olarak hem kurtuluşumuza büyük şerefle onurlu katkı veren babası, Gazi Kazım Karabekir paşamızı yâd etmek, hem de Cumhuriyetimizin o yıllarını hep beraber anmak için tekrar sizleri davet etmiş olacağız.”

“CUMHURİYETİMİZİN 100. YAŞ GÜNÜ VE

TÜRKİYE’MİZİN YENİ YÜZ YILI KUTLU OLSUN”

Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılını kutlayarak söze başlayan Tarihçi-Yazar Dr. Ali Güler, “Cumhuriyetimizin 100. yaş günü ve Türkiye’mizin yeni yüz yılı kutlu olsun. 40 yılı aşkındır Atatürk için çalışan bir akademisyenim. Türk milletinin tarihi, bir bütünlük ve devamlılık gösterir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti köklü derin tarihsel sürecin devamıdır” dedi.

Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ‘Komutan’, ‘Düşünce Adamı’ ve ‘Devlet Adamı’ başlıkları altında anlatan Dr. Ali Güler, Atatürk’ün matematik ve tarih derslerinde çok başarılı olduğunu söyleyerek, “Matematik sevgisi onu akılcı bir adam yapmıştır. Tarih sevgisi ise onu vizyonel bir adam yapmıştır. Atatürk, gerçekten bir dehadır. Bu dehası kendisi ile savaşmış olan düşmanlar tarafından da tescil edilmiştir” dedi.

Atatürk’ün tüm savaştığı cephelerde yıldız gibi parlayan asker olduğunu ifade eden Dr. Güler, “Hem iyi bir öğrenciliği vardır. Hem de stratejik düşünme yeteneği gelişmiş bir askerdir. Cephelerde askerle beraber en önde savaşır. ‘Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum’ emri dünya harp tarihine geçmiş bir emirdir. Sakarya Meydan Muharebesi sırasında hatlarımız yarılmıştır. Cephe çökmek üzeredir. Böyle bir ortamda ‘Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı Mehmetçikle sulanmadıkça terkedilmez’ diyecektir. Böyle bir savunma anlayışı yok. İlk defa dünya harp tarihine girmiştir. Asker, komutan Atatürk, onun liderliği açısında en temel özellikleri ve çok başarılı bir askerdir.” dedi.



Konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk’ün düşünce adamı yönünü anlatan Dr. Ali Güler, şunları söyledi:

“Düşünce adamı Atatürk, maalesef bizim en ihmal ettiğimiz alanı. Mustafa Kemal’i Atatürk yapan, hastalık derecesinde kitap okumasıdır. 5000 civarında özel kütüphanesinde kitabı vardır. Birçok kitabı okumuş, altını çizmiştir. Biz Anıtkabir Derneği olarak altını çizdiği bölümleri yayınladık. 24 cilt kitap çıktı. Cephede mermi sandıklarıyla kitap taşıyan ve cephede fırsat buldukça kitap okuyan bir adamdan bahsediyoruz. Onu büyük yapan düşünce adamı özelliğiyle ilgili çok konuşabiliriz. Kendisi eser yazan bir devlet adamı. Atatürk, Fransızcayı dinler, konuşur ve yazar. Almancası konuşmak için çok akıcı değildir ama çeviri yapabilecek kadar iyidir. Mustafa Kemal Paşa, çok okuyan, eser yazan, okuduğundan sonuç çıkaran ve bunu hayata geçiren bir düşünce adamıdır.” Atatürk’ün devlet adamlılığı yönünü anlatan Dr. Ali Güler, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Devlet kurucusu bir liderden bahsediyoruz. Bizim tarihimiz kahramanlar tarihidir. Lider kültürü olan bir toplumuz. Başımıza bir lider çıktığında, ona bu millet inansın en olumsuz şartlarda bile olmadığı olura çevirir. Mustafa Kemal, Misak-ı Milli sınırlarıyla Türk Vatanı’nın sınırlarını belirlemiştir. Vatan kurmuştur. Vatanı işgalden kurtarmış ve bunun sonunda bir devlet kurmuştur. Aynı zamanda Atatürk, dönüştürücü bir liderdir. Siyaset adamı olarak da meşruiyetinin kaynağını her zaman millette görmüş bir liderdir Atatürk. ‘Türk Milleti kendi azim ve kararlılığıyla kurtulacaktır’ diyen bir adamdan bahsediyoruz. Millete inanan bir adamdan bahsediyoruz.” dedi.

Konferans, Tarihçi-Yazar Dr. Ali Güler’e hediye takdiminin yapılmasının ardından sona erdi.