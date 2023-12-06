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Öğrenciler, Türkiye'nin öncü savunma teknolojileri olan İnsansız Hava Araçları (İHA), Atak 1 ve Atak 2 helikopterleri ile Gökbey helikopterinin üretim aşamalarını yakından inceledi.

Gezi sonrasında, öğrenciler Anadolu'nun yaşayan medeniyetlerin bıraktığı izleri incelemek ve Anadolu’nun zengin tarihini keşfetmek için Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni ziyaret etti. Akabinde, Gazi Üniversitesi'ni ziyaret eden öğrenciler, bilim ve teknoloji alanında eğitim gören genç beyinlerle bir araya geldi. Üniversite kampüsündeki gezinti, gençlerin eğitim ve bilimdeki potansiyelini keşfetmelerine katkı sağladı.