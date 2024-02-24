*Duaya fiyat biçilmez, besmelesiz su içilmez.
*Ah, of deme af de, of şeytanda, af Allah’tandır.
*İyi babanın en güzel mirası evladına bıraktığı vefakar dosttur.
*Ağaca dayanma kurur, adama dayanma ölür.
*Avcı dağa küsmüş de, dağın haberi olmamış.
*Tavşan dağa küsmüş, aç kalmış.
*Tomruk dereye düşünce akıl veren çok olur.
*Akıl büyük sermaye, zaman onun meyvesidir.
*Dertsiz baş, emeksiz aş olmaz.
*Kuş için kanat, usta için sanat.
*Çobana verme kızı, ya koyun güttürür veya kuzu.
*Alışan bel kuak tutmaz.
*Huyu güzeli seç erişirsin ebed ve ezele.
*İnsaf merhametin yavrusudur.
*Kâr zararın kardaşı, ortakların paydası.
*Allah anayı karındaş, kardaşı kardaş yaratmış, kesesini ayrı yaratmış.
*Kiminin devesi, kiminin duası.
*Er ekmeği meydan, evlat tekmesi zindan.
*Misafir misafiri, dilence dilenciyi sevmez. Bir kapıda iki dilence olmaz. Ev sahibi ikisini de sevmez.
*Minareli köye abdestsiz girilmez.
*İki at bir kazığa bağlanmaz. Ölüm haktır her gün ağlanmaz.
*Emanetin ipi çürük olur. Tez kopar.
*Ulu sözü dinlemeyen ulur.
*Lafla peynir gemisi yürümez.
*Mümin bir delikten iki kez sokulmaz. (Hadisi şerif)
*Ambar yanarsa fare de yanar.
*Olmayan ağacın gölgesi de olmaz.
*Zehirde şifa, arsızda vefa olmaz.
*Su her pisliği temizler. Ancak yüz karası hariç.
*İnsan cismiyle resmiyle değil, ruhiyle insandır. Eğer öyle olsaydı, alimle cahil, mazlumla zalim bir olurdu.
*İnsanı bilmeyen Allah’ı bilmez.
*İnsan melekle şeytan arasındadır. Aklı ile meleğe, nefsi ile şeytana yakındır.
*Eğer insan cismiyle insan olsaydı, haşa Hz. Muhammed SAV. ile Ebu Cehil bir olurdu. (Mevlana)
*Ördek suya, horoz şehvetine esirdir.
*Irmaktan bile abdest alsan, suyu israf etme. (Hadisi şerif)
*Delik cepte para durmaz.
*Savağı açık olan göl dolmaz.
*Kelin ilacı olsaydı, başına sürerdi.
*Düşünülmeden harcanan paralar darlığın kapısını aralar.
*Milli gelirin en büyük düşmanı müsrif olan insanlardır.
*En büyük sermaye ömür, zamandır. İadesi yoktur. Telafisizdir.
*Danışan dağları aşmış, danışmayan düz yolda şaşmış.
*Kul beşer, şaşar. Ölmez şaşmaz bir Allah’tır.
*Allah diyen ulumaz.
*Allah diyen aldanmaz.
(SÜRECEK)