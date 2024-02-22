*Dermansız dert, ecelsiz fert olmaz.

*40 yıl ölet olsa, eceli gelen ölür. Uçaktan da düşse, eceli gelmeyen ölmez. (Ayeti kerime)

*Mahkeme kadıya mülk olmaz.

*Arı bal alacak çiçeği bilir.

*Dikensiz gül olmaz, dikensiz gül kokmaz.

*Kusursuz dost arayan, dostsuz kalır.

*Arının belasını çekmeyen balın tadını bilemez.

*Tatlı olmayan yere sinek konmaz.

*Bala (çocuk) baldan tatlıdır.

*Evladın var mı, derdin var.

*Viran olası hanede evladü ayal olmasaydı. (Ziya Paşa)

*Evlat denilen deniz suyu, ne içilir ve ne de vazgeçilir.

*At avrat silah, bir de altın emanete verilmez.

*Kırlangıcın zararını yemenliye sor.

*Gevezeyi susturmak, konuşturmaktan zordur.

*Boş boğaz sözünden, piş boğaz boğazından, yemesinden çeker.

*Ali bin düşünür bir söyler, cahil cesur olur hemen söyler.

*Avradı ar zapteder, er değil.

*Er kızı olma, er karısı ol.

*Kadının birisi ala, ikincisi bela, üçüncüsü püsküllü beladır. Birisini al ar etme, ikincisini alıp da evini dar etme.

*İnsanın malı boğazından girendir. Gerisi mirastır. Miras da birini yıkar, diğerini yapar.

*Et giren eve dert girmez.

*Güneş girmeyen eve hastalık misafirdir, az çoğun mayasıdır.

*Azı olmayanın çoğu olmaz.

*İşten değil, dişten artar.

*Damlaya damlaya göl olur.

*Yağmur yağar sel olur.

*Dere kenarından bağ alma sel için, yaşlanınca kız alma el için.

*Damlayan gölde su eksik olmaz.

*Dibi delik kovada su durmaz.

*Ekmeğin büyüğü hamurun çoğundan olur.

*Sermaye tohum gibidir, ekildikçe çalıştıkça çoğalır, çünkü parayı çeker.

*Koyuna kuyruğu, öküze boyunduruğu yük olmaz.

*Eşeğe semeri, güzele kemeri yük değildir.

*Bekar gözüyle kız, acemi usta ile saz alınmaz.

*Her yüze güleni dost sanma.

*İki gönül bir olursa samanlık seyran olur, arada sevgi varsa soğan ekmek bal olur.

*Kedi erişemediği ciğere mundar dermiş.

*Kedi yeni doğan yavursunu yiyeceği zaman yavrusunu fare sanarmış. Suyu bulandıran üst taraftaki kurt, alt taraftaki kuzuyu yemek için bahane ararmış.

*Oynamasını bilmeyen gelin, dar geliyor yerim dermiş.

*Din olan yerde kin olmaz. Kini olanın dini yoktur. (Hadisi şerif)

*Eşekten doğma katır, ne gönül bilir ve ne de hatır.

*Darılan dervişin çantası boş kalır.

*Ne yer ne içer ne de yaralı parmağa işer. (Cimri)

*Kelin ilacı olsa başına çalar.

*El için kuyu kazan, kendi için olur hazan.

*Kötü söz sahibini aittir.

*Yağmur yağa, yel ese, kulak verile herkese. İt ürür kervan yürür, yardım eyle herkese.

*Bu dünya etme bulma dünyasıdır. Eden bulur, inleyen ölür.

*Ormanı kesen baltanın sapı ağaçtandır.

*Bağda izi olanın üzümde gözü olur.

*Suyu dura dura iç, sözü ara ara söyle. Meclisin adabı böyle. Bir söyle, bin dinle.

*Ağır baş, ağır taş, ağrımaz baş.

*Ağaçtan düşen meyve, ağacın dibine düşer.

*Kişiyi azdıran arkadaşı, insanı düzelten yoldaşıdır.

*Kork korkmazdan, kork kuldan utanmazdan.

*Ölüsü olan bir gün, delisi olan her gün ağlar.

*Gül ağacından odun, halayıktan hatun olmaz.

*Kula bela gelmez hak yazmayınca, Allah bela yazmaz kul azmayınca.

*Aşk gözü kör eder. Dağları yol eder.

*Tembele badem vermişler, kırın da getirin demiş.

*Ateşin varsa bir sigara ver. Spor güldürür, sigara öldürür.

*Anasına bak kızını, fabrikasına bak bezini al.

*Tembele demişler ki kapını niçin örtmedin, yel gelir örter demiş.

*Tembelin poposuna vurmuşlar, aşağı mahallede davul çalınıyor demiş.

*Dostun bin ise az, düşmanın bir ise çoktur.

(SÜRECEK)