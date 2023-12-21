Aslına uygun olarak restore edilen camide, Osmanlı kültürünü yansıtan ve yıllar önce sıvayla kapatıldığı anlaşılan motifler ve kalem işi bezemeler gün yüzüne çıkarıldı.

Çorum'da bulunan tarihi Ulucami’de Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor. Aslına olarak restore edilen tarihi camide, Osmanlı kültürünü yansıtan ve yıllar önce sıvayla kapatıldığı anlaşılan motifler ve kalem işi bezemeler gün yüzüne çıkarıldı. Vakıflar Tokat Bölge Müdürlüğü koordinesinde geçen yıl Aralık ayında başlatılan restorasyon çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Çalışmalarda Osmanlı dönemine ait ve yıllar önce yapılan 250 yıllık motifler, kalem işi bezemeler ortaya çıkarıldı. Ortaya çıkarılan motif ve kalem işi bezemeler, restorasyon çalışmasıyla aslına uygun bir şekilde yeniden canlandırıldı. Yapılan restorasyon çalışmalarıyla caminin iç beden duvarları, kubbesi, ahşap tavanı, korkuluk, kaplama ve doğramaları, avlusundaki özgün dokusuna uygun olarak restore ediliyor. Kentin simgesi haline gelen Ulucami’de Cami'de çevre düzenlemesi devam ediyor.

Restorasyon çalışmaları hakkında bili veren Restoratör Esra Alkaç, çalışmaların Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nce Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ile koordineli şekilde yapıldığını belirterek, “Restorasyon çalışmaları çerçevesinde cami içerisindeki yağlı boyalar yüzeylerden arındırıldı. Beden duvarlarında bulunan harçlar raspa yöntemiyle alındı. Daha sonra Bilim Kurulu’nun onayının ardından yağlı boyaların çıkan kalem işi bezemeler ve motifler projelendirilerek özgüne uygun şekilde canlandırıldı” dedi.



“BU BEZEMELER ESAS ALINARAK

CANLANDIRMALAR YAPILDI”

Kubbede yapılan çalışmalarla ilgili de açıklamalarda bulunan Alkaç, “Kubbedeki yağlı boyalar aslına uygun değildi. Tarihi eserlerde yağlı boya bulunmadığı için raspası yapıldı. Yağlı boya raspasının altından kalem işi bezelemeler ortaya çıktı. Burada ortaya çıkan kalem işleri ve bezemelerin canlandırılması yapıldı. Tüm çalışmalar aslına uygun yapıldı. Kubbe aslında yağlı boyaydı. Tarihi eserler yağlı boya olmaz. Altında kök boyalar kullanılarak özgün bezemeler ortaya çıktı. Bu bezemeler esas alınarak canlandırmalar yapıldı. Canlandırmalar Tokat Bölge Müdürlüğü’nün koordinesinde titizlikle gerçekleştirildi. Usta nakkaşlar, alanında uzman kişiler tarafından çalışmalar yürütülüyor. Gerekli görüldüğü yerde belgelemeler ve arşivlerde fotoğraflar bulunuyor. Çalışmalar şeffaf ve büyük bir titizlikle yürütülüyor” dedi.