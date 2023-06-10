Arıcı ve beraberindekiler, Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürü, hemşehrimiz Haşim Eğer’i makamında ziyaret ettikten sonra, Çorum temsilcisi Mimar Sinan Gençlikspor U15 takımı ile de bir araya geldiler. Ziyarete, Haşim Eğer de katıldı. Arıcı ve beraberindekiler, antrenör Hüseyin Eğer’den takımın son durumu ile ilgili bilgi alırken, başarı dileklerinde bulundular ve Mimar Sinan Gençlikspor’un Samsun Kadıköyspor’la oynadığı maçı izlediler.

Arıcı, Yağlıdere ve Mert, Tokat ASKF Başkanı Sezai Işkın’ı da ziyaret ettiler.