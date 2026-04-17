Son günlerde okullarda yaşanan vahim olayların ardından ASKF Başkanı Ferhat Arıcı açıklamalarda bulunarak öğrenci velilerine çağrıda bulundu.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan vahim saldırıların sadece eğitim camiasını değil tüm toplumu derinden sarstığını ifade ederek açıklamalarına başlayan Başkan Arıcı, velilere çağrıda bulunarak çocukları bilgisayar ekranlarından kaldırıp sporla, sanatla buluşturulması gerektiğine vurgu yaptı.

İşte Başkan Arıcı’nın açıklaması şu şekilde;

“Son günlerde ülkemizde okullarda meydana gelen vahim olaylar, yalnızca eğitim camiasını değil, tüm toplumu derinden sarsmıştır. Bu üzücü hadiseler, çocuklarımızın içinde bulunduğu sosyal ve psikolojik ortamı yeniden değerlendirmemiz gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır.

Özellikle dijital mecralarda kontrolsüz şekilde geçirilen zaman ve çocuklarımızın maruz kaldığı içerikler, onların psikolojik gelişimlerini olumsuz yönde etkilemektedir. Şiddet içerikli oyunlar, bağımlılık oluşturan uygulamalar ve sanal dünyada kurulan sağlıksız ilişkiler; çocuklarımızı gerçek hayattan uzaklaştırmakta, sosyal bağlarını zayıflatmakta ve duygusal gelişimlerini sekteye uğratmaktadır.

Bu noktada ailelerimize önemli görevler düşmektedir. Çocuklarımızı bu “dijital dünyanın olumsuz etkilerinden” korumanın en etkili yolu; onları spor ve sanatla buluşturmaktır. Spor sahaları, salonlar ve sanat atölyeleri; çocuklarımızın hem fiziksel hem de ruhsal gelişimlerine katkı sağlayan en sağlıklı alanlardır. Burada kazanılan disiplin, takım ruhu, paylaşma ve sorumluluk bilinci; onların hayat boyu taşıyacağı en değerli kazanımlardır.

Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli husus da şudur: Çocuklarımızı spora yönlendirirken onları yalnızca birer “geleceğin profesyonel sporcusu” olarak görmek büyük bir yanılgıdır. Evlatlarımızı adeta bir yarışın içine sokar gibi, takım arkadaşlarıyla veya diğer çocuklarla kıyaslamak; onların sporla kurduğu bağı zedeleyebilir. Oysa sporun temel amacı; çocuklarımızın mutlu olması, sağlıklı bireyler olarak yetişmesi ve kendilerine ait bir kimlik geliştirmeleridir.

Unutulmamalıdır ki her çocuk şampiyon olmak zorunda değildir. Ancak her çocuk, sporun kazandırdığı değerlerle güçlü bir birey olabilir. Bizler çocuklarımızın kazandığı madalyalardan çok, kazandığı güzel alışkanlıkları ve karakter gelişimini önemsemeliyiz.

Bu vesileyle tüm velilerimize çağrımızdır: Gelin, çocuklarımızı yalnızca ekranlara mahkûm etmeyelim. Onları sporla, sanatla, sosyal faaliyetlerle buluşturalım. Geleceğimizi emanet edeceğimiz nesilleri; sağlıklı, bilinçli ve güçlü bireyler olarak yetiştirmek hepimizin ortak sorumluluğudur.

Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu olarak bizler, çocuklarımızın sahalarda, salonlarda ve sosyal alanlarda yetişmesi için tüm imkânlarımızla çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü inanıyoruz ki; güçlü bir gelecek, sağlıklı ve bilinçli nesillerle mümkündür” dedi.