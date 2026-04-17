Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2026 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldız Erkekler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası Nevşehir’de yapıldı. Antrenörler Mesut Kuşgöz, Zakir Ardahanlı yönetiminde Berat Özdemir ve Ahmet Çelik’ten oluşan oyuncu grubu ile mücadele eden Çorum Bahçeşehir Koleji Türkiye Şampiyonası’na iddialı bir giriş yaptı. Grubunda oynadığı maçlarda Adana ve Bingöl temsilcisini 3-0 yenerek grubunu lider tamamlayan Bahçeşehir Koleji son 16’ya adını yazdırdı. Son 16 turunda Gaziantep temsilcisine de aynı tarifeyi uygulayan Çorum temsilcisi çeyrek ve yarı final maçlarını da set vermeden başarı ile tamamlayarak finale yükseldi.

Finalde Yalova TED Koleji ile karşılaşan Çorum Bahçeşehir Koleji bu maçı da set vermeden 3-0 kazanarak Türkiye şampiyonu olmayı başardı.

Türkiye şampiyonluğunun ardından okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Öğrencilerimizin göstermiş olduğu azim, disiplin ve mücadele ruhu bizleri son derece gururlandırmıştır. Bu başarı, planlı ve özverili çalışmalarımızın bir sonucudur. Öğretmenlerimizin gayreti, sporcularımızın kararlılığı ve velilerimizin desteğiyle elde edilen bu tablo, kurum kültürümüzün güçlü bir yansımasıdır. Çorum’umuzu en iyi şekilde temsil eden takımımızı tebrik ediyoruz.”