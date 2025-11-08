Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ferhat Arıcı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) AK Parti Çorum milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya’nın yanı sıra Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) eski Genel Başkanı, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan’ı ziyaret etti.

Ziyaretlerle ilgili bir açıklama yapan Arıcı, Oğuzhan Kaya ve Yusuf Ahlatcı ile amatör spor camiasının mevcut durumu ve geleceğine dair verimli bir fikir alışverişinde bulunduklarını,

amatör sporun gelişimi için gösterdikleri ilgi, destek ve yapıcı yaklaşımları için kendilerine teşekkür ettiğini söyledi. Arıcı, Mehmet Baykan’a da amatör spora gönül vermiş bir lider olarak, sahadan meclise uzanan bu emek dolu yolculuğunda gösterdiği katkılardan dolayı teşekkür ettiğini belirtti.

ASKF Başkanı Arıcı, üç milletvekiline de özel çizim karikatür hediye etti.