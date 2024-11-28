Ferdi Akarnur’un 60. sanat yılına özel olarak sergilenen “Aşk Eski Bir Yalan”, usta sanatçının Türk tiyatrosuna yaptığı unutulmaz katkıları kutlamak amacıyla sahneye taşınıyor. Sanat hayatında altmış yılı geride bırakan Akarnur’un oyunculuğu, bu komedinin derinliklerine anlam katarak izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Ferdi Akarnur, Yelda Alp Levent ve Cengiz Güleryüz’ün rol aldığı “Aşk Eski Bir Yalan”, Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda izleyici ile buluştu.

Hitit Tiyatro Sanat Organizasyon Genel Sanat Yönetmeni Caner Ergan tarafından organize edilen tiyatro oyunu, yoğun ilgiyle karşılandı.

Editör: HABER MERKEZİ