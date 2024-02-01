AK Parti’nin düzenlediği Seçim Beyannamesi Toplantısı için Ankara’ya giden Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı, Oğuzhan Kaya, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir ve İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur'dan oluşan Çorum heyeti, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'yı ziyaret ederek, hem adaylığını tebrik etti hem de destek açıklamasında bulundu.



Çorum heyeti ziyaretle ilgili paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi: “Çorumlu her yerde, her işte çalışkandır ve başarır. Ankara Altındağ'da çok başarılı çalışmalarından sonra Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle AK Parti Mamak Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen değerli hemşehrimiz Doç. Dr. Asım Balcı'yı Çorum teşkilatlarımız ve milletvekillerimizle tam kadro ziyaret ederek kendisine desteğimizi ilettik”

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren AK Parti Mamak Belediye Başkan Adayı hemşehrimiz Doç. Dr. Balcı ise; “Mamak’taki çalışmalarımızda bizleri yalnız bırakmayan AK Parti Çorum İl Başkanımız Murat Günay’a, Çorum Milletvekillerimiz Yusuf Ahlatçı’ya ve Oğuzhan Kaya’ya, Çorum Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın’a, Çorum İl Genel Meclis Başkanımız Mehmet Bektaş’a teşekkür ediyoruz” diye konuştu.