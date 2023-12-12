Tahmini Okuma Süresi: dakika

Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Kampüsü Ethem Erkoç Konferans Salonunda yapılan ve Müzik Bölümü son sınıf öğrencisi Kazım Mercan ile Bileşik Sanatlar Yüksek Lisans Programı öğrencisi Özgür Kılıç’ın birlikte yürüttüğü etkinliğe akademisyenler, öğrenciler ve konuya ilgi duyan müzikseverler katıldı.



Dinletinin açılışında konuşan Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Can Satır, Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla birçok etkinliği başarıyla tamamladıklarını, bu etkinliklerin sonuncusunu ise bir Cumhuriyet ozanı olan Aşık Veysel temasıyla gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Uzun bir çalışma sonunda böyle bir önemli akademik programı sanatseverlerle buluşturmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu söyleyen Prof. Dr. Satır, Aşık Veysel gibi dünya kültür mirasına önemli eserler kazandırmış büyük bir ozanı Hitit Üniversitesi çatısı altında anmanın ayrı bir onur vesilesi olduğunu belirtti.

Aşık Veysel Şatıroğlu’nun doğumu ve ilk yıllarını konu alan anlatılarla başlayan konferans Kazım Mercan ile Özgür Kılıç’ın bağlamayla icra ettiği türkülerle dinletiye dönüşürken, Aşık Veysel’in doğaya, insana ve aşka bakış açısı hem şiirlerindeki iletilerle, hem de ezgilerin büyülü sesleriyle anlatıldı.



İcracılar sırasıyla “Anlatmam Derdimi Dertsiz İnsana”, “Saklarım Gözümde Güzelliğini”, “Hayal Bana Yakın Yar Bana Uzak”, “Güzelliğin On Par’etmez”, “Çırpınıp İçinde Döndüğüm Deniz”, “Benim Sadık Yarim Kara Topraktır”, “Gelmez Yola Gidiyorum” ve “Gönül Sana Nasihatim” gibi Aşık Veysel'in önde gelen türkülerini içerdikleri anlam ve örnek olaylar eşliğinde seslendirerek hem bilgi içeren hem de duygusal anlar yaşatan bir sunum sergilediler.

Konferans Çorum'un yaşayan değerlerinden Aşık Süleyman Kamışlı'nın okuduğu Aşık Veysel’in izinden giden ve birlik beraberliğe vurgu yapan bir şiiriyle tamamlanırken, etkinliği gerçekleştiren katılımcılara belge takdimi ile program sona erdi.