Turgut Özal Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Hitit Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zekeriya Işık ve sanatseverler katıldı.

Programda, Âşık Kara Musa’nın âşıklık geleneğine ve sözlü kültüre sunduğu katkılar ele alındı. Gecede sahne alan âşıklar tarafından deyişler seslendirilirken, Âşık Kara Musa da hafızasında yer alan deyişlerden örnekler sundu.

Etkinlikte ayrıca, Çorum Belediyesi Kültür Yayınları tarafından yayımlanan “Âşık Kara Musa Külliyatı” adlı eserin yazarı Prof. Dr. Caner Işık, Âşık Kara Musa ile yürüttüğü çalışma sürecine ilişkin tecrübelerini ve izlenimlerini paylaşarak eserin hazırlanış sürecine dair bilgiler verdi.

Konuşmaların ve dinletilerin ardından geceye katkı sunan âşıklara ve Âşık Kara Musa’ya plaket ve hediyeler takdim edildi.

Kültür ve sanat dolu gece, Âşık Kara Musa’nın alkışlar eşliğinde onurlandırılmasıyla sona erdi.

Muhabir: Haber Merkezi