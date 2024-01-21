Belediye Başkanı Aşgın’ın ev sahipliğinde düzenlenen davete, AK Parti Çorum Belediye Başkan Adayları Hüseyin Kılıç, Yasemin Çabuk, Mustafa Malkoç, Reşit Keleş ve Ercan Daşdan, MHP Çorum Belediye Başkan aday adayları Ali Beyaz, Selahattin Ezer ve Kenan Şahin katıldı.

AK Parti’den Zeki Gül, Muhsin Dere ve Muzaffer Külcü ile MHP’den Ahmet Ertekin programa katılmayan/katılamayan isimler oldu.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, konuya ilişkin yaptığı açıklamada: “AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi’nden şehrimize ve hemşehrilerimize hizmet için Belediye Başkan Aday Adayı olan değerli dostlarla bir araya geldik. Bu kadîm şehir için dertlenen herkese ve mazeretlerini bildirerek katılamayan aday adaylarımıza gönülden şükranlarımı sunuyorum. Hep birlikte daha da güçlü Çorum için aşkla çalışacağız” görüşüne yer verdi.